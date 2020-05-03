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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد التاجى، على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة له وهو على السرير بأحد المستشفيات.
وظهر التاجي في الصورة، على وجهه آثار إصابة، وعلق التاجي على الصورة: "8 ساعات نايم على ضهري ومتربط التربيطة المنيلة دي في مستشفى عين شمس التخصصي بس الحمد لله خلص العذاب".
بعدها خرج الفنان محمد التاجي في فيديو لايف، يطمئن به جمهوره على صحته خاصة بعد قلق جمهوره عليه.
وقال التاجي: " كل العذاب اللي أنا شفته دا عشان عندي جيوب أنفية لأنها تصيبني بصداع، لكن ما حدث لي أظهر لي معادن الناس، حيث فوجئت بكم هائل من مشاعر الحب ومكنتش عارف إن ليا مكانة عندكم حلوة قوي، ومكانة كبيرة قوي عند النقابة لأن كلهم كلموني أشرف زكي وإيهاب فهمي وعزوز عادل ومنير مكرم، وقلتلهم ناقص تيجوا تعملوا اجتماع النقابة عندي".
ويشارك الفنان محمد التاجى فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام من إخراج رامي إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصورة| محمد التاجي يكشف تفاصيل حالته بعد إجراء عملية بالجيوب الأنفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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