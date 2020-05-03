محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة جنات عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها وابنتها
وكتبت جنات في تعليقها على الصورة: "كل سنة وأنتِ منورة حياتنا يا جيني، أول سنة عيد ميلاد".
يُذكر أن الفنانة جنات تزوجت من المحامي المصري محمد عثمان نعمان في 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات.
كانت هذه تفاصيل خبر جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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