جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة جنات عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها وابنتها

وكتبت جنات في تعليقها على الصورة: "كل سنة وأنتِ منورة حياتنا يا جيني، أول سنة عيد ميلاد".

يُذكر أن الفنانة جنات تزوجت من المحامي المصري محمد عثمان نعمان في 2017، وأنجبت منه ابنتهما جنات.