بعد وصول متابعيه لـ7 ملايين على "إنستجرام".. رامز جلال يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام، تدوينة بها يعلن بها عن وصول عدد متابعيه لسبعة ملايين متابع بموقع إنستجرام.

وكتب رامز: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ٧ مليون شكرا لأجمل فانز فى العالم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

ويقدم الفنان رامز جلال هذا العام برنامج "رامز مجنون رسمي"، ويُعرض حصريا على قناة إم بي سي مصر.