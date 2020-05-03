محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام، تدوينة بها يعلن بها عن وصول عدد متابعيه لسبعة ملايين متابع بموقع إنستجرام.
وكتب رامز: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، ٧ مليون شكرا لأجمل فانز فى العالم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".
ويقدم الفنان رامز جلال هذا العام برنامج "رامز مجنون رسمي"، ويُعرض حصريا على قناة إم بي سي مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول متابعيه لـ7 ملايين على "إنستجرام".. رامز جلال يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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