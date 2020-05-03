بفيلم رسوم متحركة.. الصين تسخر من أمريكا في قضية "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز:

طرحت الصين فيلم الرسوم المتحركة القصير "once upon a virus"، تسخر من خلاله من تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع أزمة فيروس كورونا واستخدمت به رموزا شبيهة بالمكعبات البلاستيكية لتجسيد البلدين.

وتشتبك واشنطن وبكين في حرب كلامية بشأن منشأ المرض الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تحول لجائحة عالمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل إنه واثق في أن فيروس كورونا نشأ في معمل صيني لصناعة الفيروسات لكنه أحجم عن ذكر أدلة على ذلك.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ينفتح ستار أحمر ليكشف عن منصة عليها رموز شبيهة بالمكعبات البلاستيكية على هيئة محارب من جيش التيراكوتا يرتدي كمامة وفي المقابل يظهر تمثال الحرية.

ويقول المحارب: "لقد اكتشفنا فيروسا جديدا".

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فيرد تمثال الحرية: "وماذا في ذلك؟ إنها إنفلونزا فحسب".

ثم يصدر المحارب تحذيرات من الفيروس ويحصى أبرز الإنجازات التي حققتها الصين في مكافحة التفشي فيرد التمثال بنوع من الإنكار فيما تتردد أصوات المؤتمرات الصحفية لترامب التي قلل فيها من مدى خطورة المرض.

ويسأل المحارب التمثال الذي بدأ يحمر لونه ويصاب بحمى:" هل تستمع إلى نفسك؟"

فيرد عليه قائلا: "نحن دائما على صواب لو كنا نناقض أنفسنا".

وتتهم الولايات المتحدة وبلدان أخرى الصين بتضليل العالم، فيما يخص الفيروس وتزايدت الدعوات المطالبة بفتح تحقيق دولي لمعرفة منشأ الفيروس.