محمد اسماعيل - القاهرة - رويترز
قدم نجما أغاني البوب جاستن بيبر وأريانا جراندي عملا غنائيا مشتركا للمرة الأولى لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.
وأعلن المغنيان على إنستجرام، أن الأغنية المشتركة التي تحمل اسم ”ستك وذ يو“ (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو الجاري، ويبلغ عدد متابعي بيبر وجراندي 316 مليون شخص على إنستجرام.
وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.
ولم يقدم بيبر (26) عاما وجراندي (26 عاما)، وهما من أشهر المغنين الشبان في الولايات المتحدة، أغنية مشتركة من قبل.
وقالت جراندي في بيان ”نأمل أن يحدث (العمل) تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم“.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. جاستن بيبر وجراندي يتعاونان في أغنية جديدة لصالح أبناء موظفي الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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