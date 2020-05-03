فيديو.. أكرم حسني وأحمد فهمي ينشأن محافظة مستقلة في تاسع حلقات رجالة البيت

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" ببحث أحمد فهمي (تيمون) و أكرم حسني (بومبا) عن وظيفة فى الجورنال من أجل العمل ولكن بيومي فؤاد (عيد) يخبرهم بأن لديه وظيفة لهما، وهى شراء لمبة وتركيبها فى الحمام، ويخرج تيمون وبومبا لشراء اللمبة، ويخبرهما صاحب الملك أن منزلهم لا يأتى له أى

فواتير كهرباء.

وتتابع الحلقة بإستغلال تيمون وبومبا الأمر بقيامهم بتركيب ليزر ضخم في المنزل ولكن يطالبهم بيومي فؤاد (عيد) بسداد كل الفواتير المتأخرة، بالفعل يذهبا لمصلحة الكهرباء وكانت المفاجأة أن منزلهم ليس تابع لأي محافظة وليس عليهم فواتير متأخرة، حيث يقرروا إنشاء محافظة

خاصة بهم.

Advertisements

يذكر ان مسلسل "رجالة البيت"من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.