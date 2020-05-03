هروب محمد رمضان من المستشفى في تاسع حلقات البرنس

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني "البرنس" بزيارة جميع أشقاء محمد رمضان (رضوان البرنس) في المستشفى لمواساته بعد وفاة زوجته وإبنه.

وخلال تواجدهم في المستشفى تأتى الشرطة لتأخذ أقوال (رضوان) بعد تحرير نور اللبنانية (علا) محضر ضد طليقها تتهمه بأنه وراء محاولة قتل (رضوان البرنس).

وتتابع الحلقة بإتهام دنيا عبد العزيز (شيماء) لزوجها أحمد زاهر (فتحي) بتسببه في محاولة قتل شقيقه و زوجته.

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كما تشهد الحلقة هروب (رضوان البرنس)، من المستشفى

لزيارة زوجته نجلاء بدر (لبنى) وابنه (سيف)، في المقابر بعد ان توفاهم الله في الحادث المدبر من قبل أشقائه.

وتنتهي الحلقة بتوعد (رضوان البرنس)، لقاتل زوجته وابنه اذا كان الحادث مدبرًا وليس قضاء وقدر، سواء كان طليق (علا)، أو أشقائه (فتحى)، و محمد علاء (ياسر)، (عبد المحسن) إدوارد، رحاب الجمل (عبير)، ويلقي اللوم على والده

"حامد" عبد العزيز مخيون، الذى ترك له وصية تحرم أشقاءه من الميراث وبيع المنزل باسم (رضوان البرنس)، والذى تسبب في تدبير أشقائه لهذا الحادث الذى أودى بحياة زوجته وابنه.

يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.