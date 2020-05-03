سلوى عثمان تتربع على عرش الترند بعد خطف الأنظار بمشهد درامي في البرنس

تصدرت الفنانة سلوى عثمان، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نجحت في خطف أنظار المشاهدين، واستحوذت على إعجاب المشاهدين لـ مسلسل "البرنس" بعد مشهد البكاء والصراخ الشديد الذى قدمته أثناء أحداث الحلقة التاسعة حينما علمت بفخ أبناء البرنس لأخيهم

رضوان ""، ومحاولة قتله والتسبب فى قتل زوجته وابنه.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاتشتاج سلوى عثمان، مصحوب بصور من مشهد انهيارها من البكاء وهى توجه السباب لإبنتها "رحاب الجمل"، وشقيقها "محمد علاء" وأخوهما إدوارد وزوج

شقيقتهم أحمد فهيم، حيث قدمت سلوى عثمان المشهد بإحترافية عالية، مابين قدرتها على تقديم جمل الحوار المأساوية مثل "الله يلعن البطن اللى شالت عيال أنجاس زيكوا".

وفي نفس الوقت تقديم أداء حركة وجسمانى، لتتعايش مع الصدمة التى تلقتها وتقدمها بإحساس صادق ومختلف أبكى مشاهدى المسلسل، مما جعلها محل اهتمام كل رودا السوشيال ميديا، والذين ظل يشيدون بها فى هذا المشهد.