تصدرت الفنانة سلوى عثمان، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نجحت في خطف أنظار المشاهدين، واستحوذت على إعجاب المشاهدين لـ مسلسل "البرنس" بعد مشهد البكاء والصراخ الشديد الذى قدمته أثناء أحداث الحلقة التاسعة حينما علمت بفخ أبناء البرنس لأخيهمرضوان "محمد رمضان"، ومحاولة قتله والتسبب فى قتل زوجته وابنه.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاتشتاج سلوى عثمان، مصحوب بصور من مشهد انهيارها من البكاء وهى توجه السباب لإبنتها "رحاب الجمل"، وشقيقها "محمد علاء" وأخوهما إدوارد وزوجشقيقتهم أحمد فهيم، حيث قدمت سلوى عثمان المشهد بإحترافية عالية، مابين قدرتها على تقديم جمل الحوار المأساوية مثل "الله يلعن البطن اللى شالت عيال أنجاس زيكوا".
وفي نفس الوقت تقديم أداء حركة وجسمانى، لتتعايش مع الصدمة التى تلقتها وتقدمها بإحساس صادق ومختلف أبكى مشاهدى المسلسل، مما جعلها محل اهتمام كل رودا السوشيال ميديا، والذين ظل يشيدون بها فى هذا المشهد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلوى عثمان تتربع على عرش الترند بعد خطف الأنظار بمشهد درامي في البرنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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