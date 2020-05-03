عاصي الحلاني يكشف عن برومو قصة حبه مع زوجته كوليت بولس.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عن برومو فيديو كليب أغيته الجديدة "بعشقك"، الذي يحكي قصة حبه مع زوجته ملكة جمال لبنان السابقة ​كوليت بولس​، خلال 25 سنة من الزواج، وحياته العائلية وعلاقته بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

ونشر الحلاني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، برومو الكليب، وعلّق: "بعشقك قريباً عاصي الحلاني خلال فترة الحجر مع اجواء العائلة اخراج أحمد منجد كلمات ايهاب عبدالعظيم الحان محمد عبيه".

وكان الحلاني قد نشر أيضاً مقطع فيديو، وهي يغني ويعزف على العود، لمشاركة متابعيه في فترة الحجر الصحي المنزلي.

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