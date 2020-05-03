عايدة رياض تكشف عن ديانتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​عايدة رياض​ أنها عانت من الشائعات، التي تسببت في غضبها ووصفتها بالأصعب من شائعات الوفاة، التي تخرج على الفنانين.

وقالت خلال مقابلة في برنامج "خط أحمر"، مع الإعلامي محمد موسى، عبر قناة "الحدث اليوم": "ليس لي علاقة بالتكنولوجيا، ولا أستطيع التعامل معها، وشوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيس بوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي”.

وأضافت: "بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء".

وأكدت رياض أنها تجلس في منزلها خلال فترة ​فيروس كورونا​، لأنها تعاني من ضعف المناعة، وتحاول الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

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