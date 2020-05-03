كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر علي سيف: هذا ما جذبني للعمل في "ونسني".. وأسعدتني ردود أفعال الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان علي سيف عن مشاركته في مسلسل "ونسني" خلال شهر رمضان المبارك هذا العام وكواليس العمل وعن ردود أفعال الجمهور عندما شاهدوا شخصيته في المسلسل وعما جذبه في العمل .

وقال في تصريح لـ"الخليج 365 الفني" إنه سعيد بالمشاركة في تجربة مثل " ونسني" فالسيناريو ممتاز وكل عناصر العمل جيدة كثيرًا، وكواليس العمل كانت جيدة.

وأعرب عن سعادته بردود أفعال الجهور واقبال المشاهدين علي مشاهدة المسلسل مضيفًا: "الحمد لله أن ردود الأفعال ممتازة" وتابع أجسد شخصية تدعي "عليوه".

"ونسني" مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .

ونسني بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله