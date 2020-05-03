كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر هنادي مهنا: والدي لا يتدخل في اختياراتي لكنه أوفى صديق لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت الفنانة هنادي مهنا في لقاء لها مع مجلة سيدتي، حيث تصدرت صورة الغلاف لهذا الشهر، وتحدثت خلالها عن أعمالها الفنية وحياتها وعن ما تقوم به في زمن الكرونا.

وتحدثت هنادي عن والدها وعن استشارتها له في بعض أعمالها الفنية قائلة:" أنا وهاني أصدقاء، إذ إنني أقول له "يا هاني" وليس "بابا"، لأنه أَحَنّ أب في الدنيا، وأوفى صديق مخلص، وأمين سري؛ وقريب لي أكثر من والدتي"، وأحياناً أستشير والدي عندما أكون محتارة في قبول عمل أو مترددة، فهو بعيد عن شغلي ولا يتدخل في اختياراتي، أما أعمالي العام الماضي فقد أخذت القرار منفرداً، فأنا شخصية قيادية ومستقلة القرار، وأما أكثر شخص آخذ رأيه وأستشيره في قبول أو رفض الأعمال المخرج إبراهيم فخر.

والجدير بالذكر أن هنادي تشارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "الفتوة"، ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن منهم الفنان ياسر جلال، مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، ومجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلي أحمد زاهر، عهدي صادق وغيرهم، حيث تدور أحداث المسلسل حول بعض الأحداث الاجتماعية داخل الحارة المصرية قديمًا في بداية الألفية السابقة (القرن العشرين) ما بين عامي 1910 و1945، حيث يسلط الضوء على عصر ما يُعْرَف بـ"الفُتُوّات" والصراعات التي دارت خلال هذا العصر