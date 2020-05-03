كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤنس يكشف حقيقة عزيز في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلب الفنان أحمد وفيق من الفنان شريف البردويلي أن يبحث عن بيانات الفنان عمرو عبد الجليل بعد ايجادهم ماكينة عنده لتزوير البطاقات.

ويصل روبوت زين برفقة ريناد وأخواتها الى شركة انيرجي كو وأثناء دخول الروبوت للشركة يقبض عليه الفنان أمير العشري ويبلغ الفنان أحمد وفيق بمعرفته أن الهاكر هم كل من عزيز وسعادة.

ويكتشف مؤنس أن عزيز متهم في قضية قتل منذ سبعون عاماً في القاهرة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.