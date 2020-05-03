كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤنس يبدأ البحث عن عزيز بعد تحقيقه مع زينة في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدث رئيس انيرجي كو مع مؤنس ويطالبه أن يوصل الحصة بنفسه ويحاول حل مشكلة الوعي التي تعرضوا لها وانه سوف يعطيه مكافأة.

ليرد مؤنس أنه يعمل وغير منتظر صرف مكافأت، ثم يريه رئيس انيرجي كو حصته ويستغرب مؤنس أنه يعرف أن رضوى لا يتم صرف لها مكافأة هذا الشهر.

يحقق مؤنس مع زينة ويستأذنها أن يفكر بصوت عالي ولماذا معه سلاح وأن الذي يريد عمل شئ يجب أن يكون قده، ويقول لها أنه اكتشف ان شريكه ينصب عليه ويتمنى معرفة المكان الذي سيذهب اليه وتركه في هذه المشكلة بمفرده وصباح لا تريد أن تقص له الحقيقة.

ويقول لها أنه غير قادر ويريد معرفة الحقيقة فقط أما ان يرسلها الى جنوب غرب أوروبا وتقول له أنها أعطتها لصباح ولا تدري ماذا فعلت بها.

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يبدأ مؤنس بالبحث وراء عزيز ويأمر بأن يرسلوا له ملف عزيز بالكامل.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.