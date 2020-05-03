أحمد زاهر لـ"الخليج 365": فخور بـ"البرنس" وشهادتي في ابنتى مجروحة

يحاول الفنان المصري أحمد زاهر تقديم شخصيات فنية متنوعة، لذا يحتوي أرشيفه الفني على العديد من الأدوار المركبة التي صنعت اسمه وجعلته شديد القرب من الجماهير العربية.

ويحسب للفنان أحمد زاهر أنه يسير بخطوات ثابتة ولم يقدم تنازلات طوال مشواره الفني، فهو يؤمن بأن الفن رسالة وليس متعة، ولذلك يحرص على المشاركة في أعمال فنية هادفة.

وفي تجربته الدرامية الجديدة "البرنس" يراهن "زاهر" على شخصية "فتحي" الشرير الذي يغار من شقيقه "رمضان البرنس" ويقوم بتدبير مؤامرة لقتله.

”الخليج 365” التقت بالفنان أحمد زاهر، الذي كشف عن الظروف الصعبة التي صور خلالها مسلسل "البرنس" وتحدث عن الكيميا التي تربط بينه والمخرج محمد سامي، كما تحدث عن نجلته "ليلى" التي تشارك مع الفنان ياسر جلال في مسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنباوي.





بداية كيف نجحت في تطوير شخصيتك الفنية؟

بكل تأكيد الخبرة والتجارب الكثيرة تدعم الفنان وتجعله أكثر نضجا وقدرة على الاختيار، ولا أبالغ اذا قلت إننى منذ ظهوري في مسلسل "الرجل الآخر" أمام الفنان الراحل نور الشريف أحرص على التنوع وأفضل الأدوار التي تترك بصمة مع المشاهد.

شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" صعبة لحد كبير، كيف كان الاستعداد لها؟

عندما أستعد لدخول عمل فني جديد أذاكر الشخصية وأتعايش معها جدا، وأحرص دائما على أن يصدقني المشاهد، وأشعر بسعادة عندما ينال أدائي إعجاب الجمهور لأنه المؤشر الحقيقي للنجاح، ودوري في مسلسل "البرنس" يعد تركيبة نفسية شديدة الغرابة.

Advertisements





كيف كانت أجواء تصوير المسلسل في ظل انتشار فيروس كورونا؟

بصراحة شديدة كنت وزملائي نشعر بالخوف والرعب، وطبقت الشركة المنتجة الإجراءات الاحترازية، والحمد لله انتهينا من تصوير أحداث المسلسل بالكامل، وجميع فريق العمل كان يشعر بالمسؤولية واجتهدنا جميعا لتقديم عمل فني يرضي الجمهور والنقاد.

البعض يرى أن حجم أعمالك قليل ولا يتناسب مع حجم موهبتك الكبيرة؟

بالفعل منذ عامين لم أشارك في عمل بدور كبير، صحيح ظهرت كضيف شرف مع أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة" وحقق الدور نجاحا كبيرا، لكنني لا أفضل الظهور بأدوار باهته وأبحث دائما عن أعمال تضيف لرصيدي الفني وهذا منهجي في اختيار أعمالي الفنية.





حدثنا عن الكيميا التي تربط بينك والمخرج محمد سامي.

أعتبر المخرج محمد سامي تميمة حظي، قدمت معه 5 أعمال فنية وكلها حققت نجاحا لافت للنظر، كما أنه مخرج له رؤية خاصة ويجيد قراءة شفرة الممثل ويساعده على إبراز أفضل أداء لديه.

كيف يرى أحمد زاهر تجربه نجلته "ليلي" مع الفنان ياسر جلال في مسلسل "الفتوة"؟

سعيد بمشاركة ابنتي "ليلى" في "الفتوة " لأن ياسر جلال مثل شقيقي وتربطني به علاقة طيبة، كما أن المخرج حسين المنباوي رائع جدا وكواليس عمله جيدة، ولكن لا أستطيع تقييم أداء ليلي فنيا لأن شهادتي فيها مجروحة، لكنني أشعر بسعادة كلما أرى مشاهدها وهي تؤدي بثقة وحضور، وأتمنى أن تحقق أحلامها وتستطيع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.



