فنان شهير يتبرأ من قصة زواجه من حليمة بولند وهذا ما كشفه بوضوح

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 3 مايو 2020 12:16 صباحاً - نفى خالد منقاح زواجه منحليمة بولند، مؤكداً على أن العلاقة بينهما في نطاق الصداقة والعمل ليس أكثر، وأن شائعة زواجهما التي تم تداولها سابقاً سببت له مشاكل عائلية.

وقال خالد منقاح بوضوح عن حقيقة زواجه من حليمة بولند: “والله حليمة صديقة ودي أعالج الموضوع فيه كثير من القنوات قالت إنها زوجتي، هي صديقة وبيزنس وشغل بيننا لا أقل ولا أكثر وحبيت أوضح لأنها أثرت عليا على مستوى العائلة”.

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من جهة أخرى، كشف خالد منقاح حقيقة هجومه على الفنانين ناصي القصبي وعبدالله السدحان، بسبب تهميشه من نجاح مسلسل “طاش ما طاش”، ونسيانهما أصحاب الفضل من النجوم الكبار، مشيراً إلى أنه عاتبهما عتاب محبة.