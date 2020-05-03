شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور "لما كنا صغيرين" يشك فى مقتل نسرين أمين على يد محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال مقتل "نهى" نسرين أمين ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" لغزا كبيرا ستكشف عنه الأحداث تباعا، فكل شخصيات المسلسل محل شك فى التسبب بالجريمة التى تمثل محور أحداث العمل، وكان ضمن دائرة شكوك المشاهدين "رضا" ويجسده الفنان محمد يحيى.

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ويجسد محمد يحيى ضمن أحداث المسلسل شخصية "رضا" الغارق فى حب "نهى" نسرين أمين، ويطاردها بين حين وآخر، رغبة منه فى الزواج منها لكنها تحب "حسن" نبيل عيسى، ودخل "رضا" دائرة الشك، بعدما افترض المشاهدون معرفته بحمل "نهى" من "حسن" دون زواج فأراد أن ينتقم.

يذكر أن محمد يحيى أحد أعضاء فرقة استوديو الممثل للفنان محمد صبحى، وشارك فى عدد من العروض المسرحية الأخيرة للفرقة ومنها "غزل البنات" و"خيبتنا"، كما شارك فى برنامج "مفيش مشكلة خالص" الذى أذيع عبر قنوات CBC .

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.