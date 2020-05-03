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ياسمين عبد العزيز تكتشف علاقة كريم فهمي بصديقتها في الحلقة الـ 9 من "ونحب تاني ليه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذي يذاع علي قناة CBC، وCBC دراما، حالة من الحب والرومانسية تجمع بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز خلال لقائهما سويا، وقد ظهر عليهم الكثير من السعادة حتى أنهما تمنيا أن اليوم لا ينتهي كي يظلا سويا أكثر وقت ممكن، لكن يبدو أن تلك السعادة لا تدوم كثيرا. 

 

فعقب انتهاء لقاؤهما تقرر ياسمين الذهاب لصديقتها المقربة يسرا "تارا عماد" لتحكي لها ما حدث، لتجدها هي أيضا تريد البوح لها بأمر ما يجعلها سعيدة، وتطلب منها ياسمين البدء بالكلام فتعترف لها تارا أنها ستحضر احتفالا تنظمه شركة والدها، وسيحضر هذا الاحتفال خطيبها السابق، فتنصحها ياسمين ألا تفرط في تلك الفرصة وتحاول أن تعود له مرة أخري طالما ما زالت تحبه. 

 

تسأل ياسمين عبد العزيز صديقتها عن اسم خطيبها السابق  لتأتي إجابتها صادمة لها حين تقول، اسمه مراد السويفي، هل سمعتي عنه، هنا تظهر ملامح الصدمة علي ياسمين ولكنها تحاول لملمة نفسها وتهم بالانصراف متحججة أن ابنتها مريضة ولابد أن تذهب لتعطيها العلاج. 

 

يتصل مراد "كريم فهمي" بياسمين في نفس الوقت ولكنها لا ترد عليه، وتنصرف ياسمين ويبدو عليها ملامح التوهان والحيرة، فماذا ستفعل في مثل هذا الموقف، ولكن يبدو أنها أخذت قرارها، بعدم الرد علي مراد مرة أخرى. 

 

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني . 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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