شكرا لقرائتكم خبر عن في الحلقة 9.. قوات الأمن تبحث عن عمرو عبد الجليل وتقتحم محله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف "المهندس زين " وهو يسير في طريق فيري إنسانا ثم يختفي حينما يقترب منه، فيذهب زين للمطعم ليسأل عن الجارسون الذي منحه كارت الذهاب إلى نادي المراهنات فيجده قد طرد من عمله بسبب السرقة.

سهر الصايغ "صباح" في المعتقل تحدث نفسها باكية عن حلمها بحب المهندس زين وأن فرحتها لم تكتمل وتواسيها صديقتها التي تم اعتقالها معها.

زكي فطين عبد الوهاب يقابل "مؤنس" ويطلب منه سرعة الإنجاز في موضوع سرقة وعي المهندس زين كما يمنحه نسبته من بيع المحصول ويبلغه أنه سوف يسافر لفترة ثم يتجه السيد مؤنس لمكتبه ويبدأ تحقيقاته في موضوع سرقة ملف الوعي مع "زينة " مؤكدًا لها أن صباح لم تقل الحقيقة ثم يسألها سؤال: اين النسخة الاصلية من وعي "زين"؟

تقتحم قوات الأمن دكان الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" وتبحث عنه في كل مكان بينما هو يهرب مع مساعده "سعادة" في مخزن كبير به معدات أثرية قبل الحرب وهي الورشة التي بدأ فيها عمله ويأخذ معه "بنزين" ويؤكد له أنه كان من مصادر الطاقة القديمة ويضع بنزين في سيارة قديمة لديه ويتجه بها لمنزل لمكان الروبوت "زين" الذي يقابله الأطفال ويتحدثون معه ويعتقدون أنه فاقد الذاكرة لأنه لا يعرفهم.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما .

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