شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف وغناء ورقص.. سعد لمجرد يستغل العزل الصحي المنزلي في تغيير ملامح منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المغربي سعد لمجرد، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من داخل العزل الصحي المنزلي الذي يقضيه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر لمجرد في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، منذ قليل، وهو يقوم بعملية تنظيف شاملة للمنزل، بالإضافة إلى ظهوره وهو يرقص ويغني بعد الانتهاء من عملة تغير ملامح المنزل مستغلاً وقت الفراغ الذي يعيشه بسبب فيروس كورونا.

وكان الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ احتفل بعيد ميلاده منذ عدة أيام بمفرده مع قطته فى منزله فى باريس، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم وعلى رأسهم والدَي وأخي وأهلي وأعز أصدقائي والفانز الغاليين جدًا على قلبي ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".



سعد لمجرد في العزل المنزلي

Advertisements



سعد لمجرد

ومنذ أيام وجه المطرب المغربى سعد لمجرد، الشكر للعاهل المغربي محمد السادس، على الإجراءات الاستباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، مؤكدا أن هذا برهان على حب وعناية الشعب.

ونشر لمجرد، عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك محمد السادس، صحبها بتعليق : "شكرا سيدى على كل هذه الاجراءات الاستباقية، وما هذا الا برهان على حبكم وعنايتكم بشعبكم الوفى".

كما وجه سعد لمجرد مجموعة نصائح لمتابعيه لمواجهة فيروس كورونا ، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام" فيديو لأحد الأطباء يعطى نصائح خاصة بالفيروس، معلقا عليه قائلا : "اللهم الطف بنا.. اخواني و اخواتي ، الاحتياط والحذر واجب أكيد ونشر التوعية ضروري جدا في هذه الحالة التي نعيشها اليوم .. أولا لابد أن نحمد الله و نشكره في كل الأحوال".