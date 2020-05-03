شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان عن مشهد انهيارها فى البرنس: كان صعب أوى ونجاحه الكبير أذهلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الفنانة القديرة سلوى عثمان فى خطف أنظار المشاهدين، واستحواذت على إعجاب المشاهدين لمسلسل "البرنس"، فى المنازل بعد مشهد البكاء والصراخ الشديد الذى قدمته أثناء أحداث الحلقة التاسعة حينما علمت بفخ أبناء البرنس لأخيهم رضوان "محمد رمضان"، ومحاولة قتله والتسبب فى قتل زوجته وابنه.

وفى تصريحها لـ"الخليج 365"، قالت الفنانة سلوى عثمان :هذا المشهد كان صعب جدا والحمد لله الجميع أثنوا عليا بعد تصويره، ولكن لم أتوقع رد فعل الناس علي المشهد بعد عرضه فنجاحه الكبير أذهلنى، ولم أتوقع كم المكالمات التى وصلت لى بعد الحلقة، لذلك استغل الفرصة وأتقدم بالشكر للمخرج محمد سامى الذى اختارنى للانضمام إلى فريق هذا العمل المحترم، وأنا محظوظة بالعمل معه هو والفنان محمد رمضان ذلك الفنان الموهوب، بالإضافة إلى شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.