شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أغنية محمود الليثي مع ربيع وخاطر في الحلقة الـ 9 من مسلسل عمر ودياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عمر ودياب العديد من المواقف الكوميدية كعادة حلقات العمل الذى يقوم ببطولته كل من النجمين علي ربيع ومصطفي خاطر، كما شهد المسلسل أغنية غناها النجم محمود الليثي والذى شاركه فيها الغناء كل من ربيع وخاطر خلال أحداث المسلسل.

الأغنية حملت اسم "صحابي دول"، وغناها الليثي خلال فرح شعبي، وذلك استمراراً لظهوره في المسلسل الذي يحل عليه كضيف شرف منذ حلقة الأمس، حيث لعب دور شخص يهرب ألماظ ويتعرض لمطاردات كبيرة من جانب أشخاص يحاولون أخذها منه، قبل أن يقع في طريقه الثنائي عمر ودياب في طريقة كوميدية أثناء عملهما في البنزينة.

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المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.