شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 سنوات من مقتله..يسرا تطلب التحقيق فى وفاة زوجها بمسلسل "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت يسرا في الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" من شقيقها خالد سرحان فتح التحقيق في قضية مقتل زوجها "عزمي" وذلك بعدما شاهدت شخصا يدعي "أمين" كانت قد شاهدته يهرب من مسرح جريمة قتل زوجها ومعه حقيبتان.

ورفض خالد سرحان طلب فتح القضية من جديد وذلك لأن "أمين" يعمل لدي مجدي الصياد "رمزي العدل" رجل الأعمال الذي تعاون سرحان معه لسحب توكيل تفصيل الملابس من شقيقته يسرا، وشهدت الأحداث مواصلة سارة "هنادي مهنا" التجسس علي هاتف جومانة مراد لتكشتف علاقهدتها بعمتها فرح وتستمع لمحادثتهما سويا.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.