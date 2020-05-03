شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 9.. محمد رمضان يهرب من المستشفى ويتوعد قاتل زوجته وابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، هروب "رضوان البرنس" محمد رمضان، من المستشفى لزيارة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وابنه "سيف"، في المقابر بعدما لقيا مصرعهما في الحادث المدبر من أشقائه.

وتوعد "رضوان البرنس" محمد رمضان، قاتل زوجته وابنه اذا كان الحادث مدبرًا وليس قضاء وقدر، سواء كان طليق "علا" نور اللبنانية، أو أشقائه "فتحى" أحمد زاهر، "ياسر" محمد علاء، "عبد المحسن" إدوارد، "عبير" رحاب الجمل، وألقى اللوم على والده "حامد" عبد العزيز مخيون الذى ترك له وصية تحرم أشقاءه من الميراث وبيع المنزل باسم "رضوان البرنس"، والذى تسبب في تدبير أشقائه لهذا الحادث الذى أودى بحياة زوجته وابنه.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.