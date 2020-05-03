شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار بيت المقدس يكلفون الإرهابى عشماوى بقتل منسى فى الحلقة 9 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث حزينة شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث تدهوت الحالة الصحية لوالد الرائد منسى "أمير كرارة"، بسبب إصابته بسرطان الكبد، واضطر منسى لمغادرة سيناء والعودة لمنزله ليقف بجانب والده فى وعكته الصحية، ودار حديث بينه وبين زوجته منار "سارة عادل"، مفاده أن الطبيب أكد أن حالته غير مستقرة، وهو أمر صعب، خاصة أن والدته انتابها الحزن والبكاء بشدة على والده.

وخلال المشاهد الأخيرة من الحلقة، كلف قائد قوات الصاعقة "ماجد المصرى" الرائد منسى بعملية جديدة سرية، وأكد له أن المخابرات الحربية توصلت لمنفذى ومخططى عملية وزير الداخلية الأخيرة، وفى مفاجأة مدوية طلب أبو عبد الله "ضياء عبد الخالق" قائد جماعة أنصار بيت المقدس، من هشام عشماوى التخلص من ضابط صاعقة يسبب لهم المضايقات فى عملهم الجهادى فى سيناء يدعى "أحمد منسى"، لتختتم الحلقة مشاهدها فى إثارة وتشويق.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.