شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري وراء توريط زوجها ودفعه 2 مليون جنيه فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "خيانة عهد" أن عبير صبري وراء توريط زوجها خالد سرحان في أزمة الخيانة مع موكلته، حيث اتضح أنها اتفقت معهما على إغوائه وضبطه لإجباره على دفع 2 مليون جنيه تحت تهديد السلاح.

جاء ذلك بعدما قام زوج موكلة خالد سرحان بمصاحبة بلطجية بضربه وإجباره تحت تهديد السلاح على إمضاء إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه تعويضا عن خيانته مع زوجته، وقام البلطجية ممن كانوا بصحبته بضربه ضرب مبرح، ليتضح في النهاية أنها تمثيلية بطلتها زوجته عبير صبرى.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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