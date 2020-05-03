شكرا لقرائتكم خبر عن "فرصة تانية" الحلقة 9.. حيلة أحمد مجدى لإثبات كذب حمل أيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول مريم – هبة مجدى – الاعتذار لزوجها مدحت – دياب – فى الحلقة التاسعة من مسلسل "فرصة تانية"، بسبب ما حدث لابنتها فى المول واختفائها منها، ولكنه يرفض اعتذارها ويؤكد لها أنه لم يعاقبها حتى الآن على ما فعلته ويتوعدها، ويذهب مدحت إلى معرض السيارات الخاصة به.

يقابل مدحت التاجر أبو غدير – كريم عبد الخالق – ويطلب منه 10% زيادة على شحنة السيارات الجديدة، ويوافق ابو غدير ولكن مدحت يشك فيه، خاصة أنه كلما يطلب منه زيادة فى النسبة يوافق مباشرة، ويأمر بمراقبته لمعرفة كل شىء عنه، ويعود مدحت إلى المنزل ومعه فتاة تدعى فاتن ويعرفها على مريم بأنها زوجته الثانية ودرتها.

أما زياد فيعود إلى منزله ويجد ريهام فيه جالسة مع والده ويتظاهر بعاملته الجيدة ويقبل رأسها لها على أساس أنها ستنجب له طفلاً، ويضع زياد منوم فى العصير ويقدمه لريهام لتنام ويأخذ منها عينة دم لاثبات أنها ليست حامل.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





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