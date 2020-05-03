شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" الحلقة 9.. دينا فؤاد تلاحظ تصرفات عشماوى المريبة قبل عملية وزير الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أوضحت الفنانة دينا فؤاد زوجة عشماوى تصرفاته المريبة فى الأيام الأخيرة، وذلك أثناء حديثها مع شقيقته - مها نصار وزوجها - أشرف مصيلحى، كما فسرت أن هشام عشماوى زوجها خبأ الضابط صديقه وليد بدر - أحمد ثابت منفذ عملية وزير الداخلية، وهو أمر يكشف أن له يد فى العملية، وقالت خلال حديثها: "احنا كان من جوانا فرحانين باللى عمله هشام، فى الحقيقة أن اللى عمله صعب أوى، معندناش غير إننا ندعيله ان ربنا يفك كربه".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.