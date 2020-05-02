تعرف على بعض الأطعمة الأساسية للحماية من أمراض القولون

كتب امير فتحي في السبت 2 مايو 2020 11:56 مساءً - نشرت صحيفة ” Times Of India ” تقريرا حول مجموعة من الأطعمة التي تساعد في الحماية من أمراض القولون .

وذلك في ظل إرتفاع خطر الإصابة بأمراض القولون حيث قال الأطباء أن التهابات أو عدوى القولون تعد من المشاكل الصحية الخطيرة والتي يمكن أن يصل خطرها إلى الوفاة .

وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :

1- التفاح : يساعد في الحماية من عدوى القولون وتطهير القولون من أي سموم بفضل احتوائه على خصائص مضادة للسرطان ومستويات عالية من الألياف .

2- المانجو : تحتوي على على نسبة عالية من الألياف التي يحتاجها الجسم .. كما تعمل على تعزيز عملية الهضم والحفاظ على صحة القولون وحمايته من الاضطرابات .

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3- بذور القرع : ينصح بتناول بذور القرع إذ تتميز بقدرة عالية في منع عدوى القولون والحفاظ على صحة الأمعاء وتطهيرها بفضل ثرائها بمضادات الأكسدة .. كما تعزز بذور القرع من صحة المثانة .

4- البابايا : ينصح بها للذين يعانون من الإمساك أو من مشكلة في الجهاز الهضمي وذلك بفضل ثرائها بمواد وأنزيمات تساعد في تطهير وتنقية القولون والحفاظ على صحته .

5- القرنفل : يتميز بغناه بمضادات الأكسدة وخصائص تقضي على البكتيريا وتحمي من السرطان .. كما يساعد إضافته إلى النظام الغذائي في التخلص من السموم في القولون بالإضافة إلى منع الإصابة بقرحة المعدة .

6- بذور الكتان : تتميز بثرائها بالعناصر المغذية والألياف وفعاليتها في تعزيز صحة القولون خاصة أنها تساعد في الحفاظ على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتعزز عملية الهضم .

كما تساعد في التخلص من أي سموم في القولون ومنع إصابة الأمعاء بالعدوى .