ابنة النجمة نانسي عجرم بصورة خاطفة للانظار

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May 02, 2020
خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الانظار بصورة مبهرة لها مع ابنتها ليا، وذلك بعدما نشرت صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل مع ليا وكتبت: My sugar honey.
الصورة حظيت على عشرات الآلاف ما بين تعليق واعجاب، حيث أثنى الجمهور على جمال الصورة.
وكانت نانسي عجرم قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنتها “ايلا” التاسع.
ونشرت نانسي بعض الصور من اجواء الاحتفال حيث ظهرت نانسي مع ايلا التي كانت تضع الكمامة للوقاية من كورونا. وكتبت نانسي: “كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي ELLA”.
من جهة أخرى، نفت “عجرم” عبر “الخليج 365” خبر انتظار مولودها الرابع. وأكدت نانسي ان الخبر المتداول غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مشددة انها اكتفت حالياً بثلاث بنات وهن ايلا وميلا وليا.
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