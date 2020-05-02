فن ومشاهير

ابنة النجمة نانسي عجرم بصورة خاطفة للانظار

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Patricia 0 تبليغ

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May 02, 2020

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الانظار بصورة مبهرة لها مع ابنتها ليا، وذلك بعدما نشرت صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل مع ليا وكتبت: My sugar honey.

الصورة حظيت على عشرات الآلاف ما بين تعليق واعجاب، حيث أثنى الجمهور على جمال الصورة.

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وكانت نانسي عجرم قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنتها “ايلا” التاسع.

ونشرت نانسي بعض الصور من اجواء الاحتفال حيث ظهرت نانسي مع ايلا التي كانت تضع الكمامة للوقاية من . وكتبت نانسي: “كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي ELLA”.

من جهة أخرى، نفت “عجرم” عبر “الخليج 365” خبر انتظار مولودها الرابع. وأكدت نانسي ان الخبر المتداول غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مشددة انها اكتفت حالياً بثلاث بنات وهن ايلا وميلا وليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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