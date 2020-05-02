‏نادين نجيم تكتسح أحمد السقا في الرماية.. والأخير يفوز بباقي التحديات! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل ظهور النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في برنامج "اغلب السقا"، مع الفنان المصري أحمد السقا بصحبة رزان مغربي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوقدت حماس الجمهور على منصات السوشال ميديا، بعدما حرمتها جائحة كورونا من استكمال تصوير مسلسلها الجديد مع قصي خولي.

وشاركت نادين، منافسها أحمد السقا، في العديد من الفقرات الترفيهية بالبرنامج، وتوعدته ببداية البرنامج قائلة: "أنا جاية من بيروت سبني أفوز.. وهكسبك حتى ولو بالغش".

وكالعادة، انتصر السقا على النجمة نادين نجيم، في جميع تحديات مسابقة البرنامج، عدا تحدٍ واحد فقط، حيث فازت عليه في تحد الرماية وكسحته بجدارة، وبفارق كبير، لكنه فاز عليها في تحد كرة العميان، ومسابقة الحلزونة، وسرعة تذوق الطعام.

وتضمنت فقرات المسابقة بالبرنامج، 6 فقرات، وسابعة للجمهور، والتي تحتوي على سؤال الحلقة، وتقدر جائزتها بقيمة 100 ألف جنيه تهدى لأول متسابق يجاوب على سؤال البرنامج، كما تنتهي الحلقة بالإعلان عن التبرع بقيمة 100 ألف جنيه لصالح إحدى الجمعيات الخيرية في مصر.

وتبرعت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان أحمد السقا، بمبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب خلال برنامج "اغلب السقا".

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وانهالت التعليقات على ظهور نادين نجيم، وتألقها مع أحمد السقا، وقال بعضهم: "‏لأ معليش بقا أشوفكم بمسلسل السنة الجاية ده يكون حاجة مبهجة..أوعى تقولوا لأ مش عايز أفرهد"، و"‏معقول الهضامة نادين"، و"‏بي حلقة وحدة وصارت ترند دحنا جدعان أوي".

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

وخرجت نادين نجيم من الماراثون الرمضاني، بعدما لم تتمكن عن تصوير باقي حلقات مسلسل عشرين عشرين، التي تشارك فيه البطولة إلى جانب النجم السوري قصي خولي.

وسبب توقيف التصوير هو أن المشاهد المتبقية تتطلب تصويرًا خارجيًا ومشاهد تضم تجمعات، لا يمكن حذفها من إطار العمل، دون أن يخرج عن سياقه الدرامي، ما يخالف أبسط قواعد الحماية من فيروس كورونا والمعايير التي وضعتها السلطات اللبنانية ضمن خطة الطوارئ التي منعت التجمعات.