فيفي عبدو: ناصيف زيتون متكبر لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت النجمة المصرية فيفي عبدو على توجيه رسالة للفنان السوري ناصيف زيتون خلال إطلالتها ضمن برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الاعلامي هشام حداد على قناة لنا السورية.

فقد أبدت عبده عتبها على زيتون قائلة: "مش كل حاجة صوت جميل البساطة أجمل" متهمة إياه بأن لديه حب الأنا، على الرغم من أن ليس هناك معرفة مسبقة بينهما، إلا أنها أخذت هذا الانطباع من خلال السوشال ميديا، حيث عمدت إلى متابعته عبر إنستغرام لكنه قام بعمل "طعمية" لها بدلا من "فولو" على حد تعبيرها.

وأبدت فيفي عبده استغرابها من هذا الأمر بخاصة أن السوريين يحبون الفن بطريقة كبيرة، لافتة إلى أنه "أي حد ماسك حساب الفنان يجب أن يكون شاطر لينجح الفنان وأنا خلص اخدت هذا الانطباع ومش مهم يعملي فولو، خليه يعملي طعمية يعملي مخلل بس المهم قد ما ابتسامتك حلوة لازم تكون من قلبك".

كلام فيفي عبدو عبرت عنه بعفويتها المعهودة وعبرت من خلاله عن تصرف أزعجها، ولكن من المحتمل وفق متابعين أن يكون قد حدث سوء تفاهم غير مقصود بخاصة أن ناصيف زيتون منذ بدء أزمة كورونا نادرا ما يستخدم السوشال ميديا حتى أنه من المحتمل أن يكون الأمر قد سقط سهوا مع المسؤول عن صفحة إنستغرام الخاصة بزيتون.

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تجدر الإشارة، إلى أن إطلالة فيفي عبدو جاءت في الحلقة الثانية من برنامج "راحت علينا"، إذ تناول اللقاء العديد من المواضيع، وتطرق لموضوع فيروس كورونا وعن حذرها منه، فأكدت أن لا شيء يمكن أن يوقف حياتها ويمكن لأي شخص أن يموت وهو موجود في بيته.

وسلطت فيفي الضوء خلال حديثها على الوعكة الصحية التي تعرضت لها، متهمة عاملة المنزل التي تعمل لديها بمحاولة قتلها وسرقتها، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها سوف تكشف في الوقت المناسب عن تواطئها مع أحد الأشخاص.

كما أكدت فيفي عبدو أنها آخر راقصة شرقية في مصر لغاية اليوم، لافتة إلى أنه لو قررت وضع الحجاب فلن تخلعه.

وقامت فيفي بدور الحكم وعلقت على أداء بعض الفنانات في الرقص، فاعتبرت أن شاكيرا تعلمت الرقص من فيديوهاتنا، ومنحتها علامة 8/10، أما رقص الممثل محمد رمضان فاعتبرته مجرد أداء، واعتبرت رقص ميريام فارس جميلا، مؤكدة أن كل شخص ملك على نفسه.

كما لفتت إلى أن هيفاء وهبي "لذيذة"، وهي دربتها على الخطوات في الرقص واشتغلت على نفسها من هذه الناحية.