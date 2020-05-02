سمية الخشاب تقدم التحية لشهداء مصر بلغة الإشارة

قدمت النجمة سمية الخشاب التحية لمصر وشهداءها بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم من خلال حسابها علي موقع تيك توك، وعلي أنغام أغنية المطرب أحمد جمال تحيا مصر والتي تقول كلماتها "قالولي في جملة واضحة حط اسم مصر جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر..

قالولي ارسم عالمها سرحت واتخيلت قصر عليه حراس كتير في وسطهم خطين ونسر تحيا مصر تحيا وعيونها ملي صاحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه .. تحيا مصر حرة تحيا الف مرة تحيا مهما يجرا لنهاية الحياة".

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب هو الكليب الغنائى الخاص بأغنية "عربيّة أنا" الذي تمّ تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعَد التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".



الأغنية من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعرى، ويُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية: "عربية أنا قالوا فيها الجمال هبة من ربنا القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا أقوى من الخيال."



تتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة فى العمل بعدة إطلالات" .

قد يهمك أيضا:

سمية الخشاب تؤكِّد أنَّ المشاهير يعلمون بمقالب فيفي عبده ورامز جلال

الفنان الشاب محمد حسن يستعد لطرح أغنية جديدة