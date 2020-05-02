سلاف فواخرجى بإطلالة حديثة عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول.

وظهرت سلاف فواخرجى، بإطلالة انيقة وهى ترتدى فستان اسود، ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على الماكياج الجذاب مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الطوبى، وماسكارا سوداء للعيون، وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.

وعلقت سلاف فواخرجى على الصورة قائلة "الحياة ألوان ..... وانك تحاول كل مرة تكون جديد هو قرار مهم ، وضروري .. وبينبع من جوا قبل برا ... ممكن نحب وممكن مانحب ...

المهم نضل عم نحاول ، ونجرب ، ونكتشف ... انا حبيت ، وبتمنى تكونوا حبيتوا ... ????????♥️".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

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خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.

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