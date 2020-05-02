لقطات من داخل منزل ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة وتجهيزات الإفطار

في يوم رمضاني جميل .. أقام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنّانة ياسمين صبري مائدة إفطار غاية في الفخامة داخل منزلهما، وقد كشفت بعض اللقطات عن تجهيزات الإفطار والتحضيرات التي أشرف عليها صاحب مطاعم البرنس للمشويات، والذي نشر صوره برفقتهما على إنستجرام.

كما كشف الشيف ناصر البرنس “ملك الكبده” عن لقطات أثناء تحضير الأكلات بحديقة المنزل الخارجية، وهي تعتبر اللقطات الأولى من داخل منزل الزوجية، الخاص بهما.

في يوم رمضاني جميل .. أقام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنّانة ياسمين صبري مائدة إفطار غاية في الفخامة داخل منزلهما، وقد كشفت بعض اللقطات عن تجهيزات الإفطار والتحضيرات التي أشرف عليها صاحب مطاعم البرنس للمشويات، والذي نشر صوره برفقتهما على إنستجرام.

كما كشف الشيف ناصر البرنس “ملك الكبده” عن لقطات أثناء تحضير الأكلات بحديقة المنزل الخارجية، وهي تعتبر اللقطات الأولى من داخل منزل الزوجية، الخاص بهما.

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