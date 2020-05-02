القاهرة - لايف ستايل
في يوم رمضاني جميل .. أقام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنّانة ياسمين صبري مائدة إفطار غاية في الفخامة داخل منزلهما، وقد كشفت بعض اللقطات عن تجهيزات الإفطار والتحضيرات التي أشرف عليها صاحب مطاعم البرنس للمشويات، والذي نشر صوره برفقتهما على إنستجرام.
كما كشف الشيف ناصر البرنس “ملك الكبده” عن لقطات أثناء تحضير الأكلات بحديقة المنزل الخارجية، وهي تعتبر اللقطات الأولى من داخل منزل الزوجية، الخاص بهما.
في يوم رمضاني جميل .. أقام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنّانة ياسمين صبري مائدة إفطار غاية في الفخامة داخل منزلهما، وقد كشفت بعض اللقطات عن تجهيزات الإفطار والتحضيرات التي أشرف عليها صاحب مطاعم البرنس للمشويات، والذي نشر صوره برفقتهما على إنستجرام.
كما كشف الشيف ناصر البرنس “ملك الكبده” عن لقطات أثناء تحضير الأكلات بحديقة المنزل الخارجية، وهي تعتبر اللقطات الأولى من داخل منزل الزوجية، الخاص بهما.
قد يهمك أيضا:
أحمد أبو هشيمة يكشف مصير شهر العسل مع ياسمين صبري
أحدث صور لـ ياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من داخل منزل ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة وتجهيزات الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.