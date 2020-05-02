شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 9.. تيمون وبومبا ينشآن محافظة مستقلة باسم "القاهظة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث تيمون – أحمد فهمى - وبومبا - أكرم حسنى – فى الحلقة التاسعة من مسلسل "رجالة البيت" على وظيفة فى الجورنال من أجل العمل ولكن عيد – بيومى فؤاد - يخبرهم بأن لديه وظيفة لهما، وهى شراء لمبة وتركيبها فى الحمام، ويخرج تيمون وبومبا لشراء اللمبة، ويخبرهما صاحب الملك أن منزلهم لا يأتى له أى فواتير كهرباء.

ويبدو أن صاحب المحل لديهم مشكلة معهما بسبب حادث قديم تسبب فى فقدان نظره، واستغل تيمون وبومبا عدم وجود فواتير كهرباء لمنزلهما ويقرران افتتاح مشروع باستخدام الكهرباء، ويتم تحويل البيت إلى بطارية كبيرة لشحن الهواتف، ويخبرهم عيد بأن عليهم دفع فواتير الكهرباء المتأخرة.

يذهب تيمون وبومبا لدفع الفواتير ويكتشفان أن المنزل غير مدرج فى محافظة القاهرة أو الجيزة وأنه ليس عليه أى فواتير، يخبر تيمون وبومبا أهل الحارة أنهما سيستقلان بالشارع وتأسيس محافظة جديدة لهم تحمل اسم "القاهظة" ويختلفان على من سيكون محافظ المحافظة الجديدة، وفى سياق آخر يستأتصل تيمون كلية والده عيد.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.











