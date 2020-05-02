شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته..لماذا تهرب الموسيقار محمد عبدالوهاب من التلحين لمحمد رشدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمد رشدى الذى رحل عن دنيانا فى مثل هذا اليوم من عام 2015 بعد رحة عطاء فنى قدم فيها روائع الطرب الشعبى جعلته أحد أيقونات الغناء العربى.

وفى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أشار طارق محمد رشدى إلى أن والده جمعه موقف طريف بالموسيقار محمد عبد الوهاب ففى بداية حياته عندما جاء إلى مصر وكان أحد أقاربه يعمل فراشا ً فى مكتب موسيقار الأجيال فاستاذنه رشدى ان يدخل ويرى المكتب الذى يعمل فيه عبدالوهاب.

وبالفعل دخل رشدى إلى مكتب عبدالوهاب فى غيابه وعثر على ورقة فى سلة المهملات بها كلمات أغنية " سامع وساكت ليه"، فظن أن موسيقار الأجيال لا يحتاجها ولحنها رشدى واجتاز بها امتحان الإذاعة.

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وعندما عرف عبدالوهاب غضب ولكنه قبل اعتذار المطرب الجديد بعد أن أعجب بموهبته، وذاع صيت محمد رشدى بعد غنائه ملحمة أدهم الشرقاوى بالإذاعة، وبعد تعاون الثلاثى رشدى وبليغ حمدى والأبنودى وقدموا أشهر وأجمل الأغانى التى غناها رشدى وخلقت موجة جديدة من الفن الشعبى فى مصر.

وقال ابن محمد رشدى أن شركة صوت الفن التى كان يملكها موسيقار الأجيال كانت المنتجة لكل أغانى رشدى فى هذا الوقت وهو ما يؤكد اقتناع موسيقار الأجيال بموهبة محمد رشدى.

وعن السبب فى عدم تلحين عبدالوهاب أى أغنية لمحمد رشدى رغم اقتناعه بموهبته قال طارق محمد رشدى : "فى أحد الأيام قال والدى للاستاذ عبد الوهاب: عاوزك تعملى لحن ياأستاذ"، فنظر لله موسيقار الأجيال وقال :" بطل ياواد لئم الفلاحين ده، أنا أنتجت لك كل شغلك وعامل كل نجاحاتك ،عاوزنى اعملك لحن علشان الناس تقارن بينى وبين بليغ يافلاح يالئيم انت، انت ناجح مع بليغ"، وهكذا فسر موسيقار الأجيل عدم تلحينه لمحمد رشدى رغم اقتناعه بموهبته الغنائية الكبيرة.