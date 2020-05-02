شكرا لقرائتكم خبر عن عشماوى يختبئ بمنزل ضياء عبد الخالق بعد القبض على عائلته بالحلقة 9 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً سريعة، وبدأت الحلقة بمشهد غضب هشام عشماوى "أحمد العوضى" الذى نهر حارس العقار حسن القناوى بسبب عدم تبليغه أن الأمن قبض على عائلته بالكامل، وذهب وفى طريقه ليتحدث فى الهاتف مع الإرهابى عماد "عابد عنانى" وتقابلا سوياً، ليذهبا للاختباء فى منزل أبو عبد الله "ضياء عبد الخلق" قائد أنصار بيت المقدس.

كما اعترف عشماوى لزميله عماد "عابد عنانى" أن التحريات وتحاليل DND أثبتت أن وليد بدر "أحمد ثابت" استشهادى عملية وزير الداخلية وراء الحادث، وتتعقب حالياً أجهزة الأمن عائلته وأقاربه وأصدقائه، ومن الممكن أن تكشفهم.

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وعلى الجانب الآخر، أبلغت منار "سارة عادل" زوجة الرائد منسى عن طريق الهاتف أن والده سقط مغشياً عليه فى عيادته، ليحاول أن يطمئن عليه عبر الهاتف فلم يرد، فاضطر منسى للنزول للاطمئنان عليه، وفى طريقه هو وزميله من الداخلية، وجدا كمينا من الإرهابيين فى وسط الطريق، ليقررا مواجهتهم واستعدا بالسلاح ورددا الشهادة، ليجدا الكمين هرب فى لحظة دخول منسى وزميله بالسيارة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.