شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل غاضبا: مليش أى حسابات على السوشيال ومش وقت كلام فى عك حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان عمرو عبد الجليل خلال فيديو مؤخراً تم نشره عبر حساب السيناريست والإٍستايلست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، نفي فيه إمتلاكه أى حسابات علي السوشيال ميديا بوسائلها المختلفة، وأكد علي أن كل ما ينسب له مؤخراً عبر حسابات بإسمه لا تمت للحقيقة بصلة، واصفاً ما حدث بأنه عك، وأضاف : "مش وقته الكلام فيه".

ويأتي فيديو الفنان عمرو عبد الجليل في الوقت الذى انتشرت تغريدة منسوبة له يرد فيها على النجم يوسف الشريف عبر تويتر يقول فيها "وعي إيه إذا كان أنا اللى شغال معاك مش فاهم حاجة"، .. وذلك ردأ علي تغريدة يوسف الشريف الذى قال فيها : "أنا براهن علي وعي المشاهد"، في إشارة إلي مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والذى نال إشادات واسعة عبر دوره في العمل علي مدار الحلقات الماضية، وما ان انتشرت تلك التغريدة المزيفة حتي أثارت جدلاً واسعاً علي مدار اليومين الماضيين من كثيرين لم يتفهموا رد عبد الجليل بتلك الصورة عبر السوشيال ميديا.

كما لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما انتشر بوست منسوب للفنان عمرو عبد الجليل أيضاً يوجه فيه كلام حاد إلي افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ويهاجمه بكلام من عينة "نهايتك قربت يا فيخو"، وذلك قبل أن يخرج الفنان عمرو عبد الجليل خلال الفيديو الذى وصلت مدته لـ 30 ثانية بهدف نفي امتلاكه أية حسابات علي وسائل السوشيال ميديا المختلفة.

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مسلسل "النهاية"، من إنتاج شركة سينرجي، ويعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 10 مساء يومياً خلال شهر رمضان الكريم، ويقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفى وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وآخرون، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وما ان عرض حتي نال ردود أفعال إيجابية لموضوعه المختلف إلي حد كبير حيث تدور أحداثه بعد مائة عام من الآن.