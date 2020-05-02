شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مشهد تاريخى لـ سلوى عثمان يخطف المشاهدين فى تاسع حلقات "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحدث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس"، المذاع على قناتى dmc ، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، بعد اكتشاف سلوى عثمان بأن ابنتها "عبير" رحاب الجمل وأشقاءها وراء حادث مقتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، والتي كانت مفاجأة صادمة بالنسبة لها بأن ترى أبنائها وراء ما حدث لأخيهم غير الشقيق من والدهم المتوفى حامد البرنس"عبد العزيز مخيون".

وخلال المشهد انهارت الفنانة الكبيرة سلوى عثمان من البكاء وهى توجه السباب لإبنتها "رحاب الجمل"، وشقيقها "محمد علاء" وأخوهما إدوارد وزوج شقيقتهم أحمد فهيم، حيث قدمت سلوى عثمان المشهد بإحترافية عالية، مابين قدرتها على تقديم جمل الحوار المأساوية مثل "الله يلعن البطن اللى شالت عيال أنجاس زيكوا"، وفى نفس الوقت تقديم أداء حركة وجسمانى، لتتعايش مع الصدمة التى تلقتها وتقدمها بإحساس صادق ومختلف أبكى مشاهدى المسلسل، مما جعلها محل اهتمام كل رودا السوشيال ميديا، والذين ظل يشيدون بها فى هذا المشهد.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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سلوى عثمان



سلوى عثمان فى مسلسل البرنس

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



سلوى عثمان فى مشهد المواجهة