تراند اليوم : شاهد.. رسالة غامضة من فنان شهير: ابن الناس سهل يكون بلطجي

وجه الفنان المصري احمد فلوكس رسالة غامضة لمتابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر فلوكس صورة وعلق قائلًا "حكمة اليوم يا ولدي اللقطة حلوة مفيش كلام خصوصا لما بتكون بتمثل حاجة مش انت فلازم تكون كوميدي ... و علشان كده كل واحد عارف تمامه ..... الفيديوهات كتير والتاريخ مكتوب"

واضاف "الحوارات الفاكسه بتاعتك مش هاتعملك تمام لانه ده تمامك ده تمامي ،، وانت عارف و من زمان ....( الجدعنه ) مش( اغنية )ولا فيلم .......... ..الملك لك يا الله .. .. انت عارف .... ولا من كتر مانت الارقام وهماك هاتنسيك تمامك"

وتابع "بلاش جو البلطجة علشان يا حبيبي ابن الناس الراجل المحترم القوي سهل اوي يكون بلطجي باردو خصوصا لو بيتعامل مع اللي بيمثلوا انهم بلطجيه و رجاله لكن صصصصصعب قوي البلطجي يبقي محترم وابن ناس وجدع غير في السيما بس في الحقيقة هايزعل من كتاب الصنعه مامتتش"مقصوده"الصنعه مامت Hulk Hulk......... بلاش شغل شكوكو معايا يا # شكوكو"

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" الذي شارك في بطولته مع أحمد عز، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد فلوكس، ومحمد فراج، وإخراج شريف عرفة.