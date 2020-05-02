تراند اليوم : بدرية طلبة تنهي المواجهة مع رامز بالزغاريد

الفنانة بدرية طلبت بدأت الحلقة مع رامز وهو خلف الستار، بأنه شر ، وانتهت الحلقة بعد سقوطها في الماء، وخروجها مبتلة في المقلب الأخير، بالزغاريد، حيث كانت وصلت إلى نهايتها في المواجهة ولم تسطتطع صعود السلم.
كما انهارت طلبة في مشهد الثعبان، والكابوريا، حيث توسلت لرامز جلال وقامت بأغنية لأجل إخراجها من الحوض.
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي يتعرض هذا الموسم لانتقادات واسعة، حيث أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانا أكدت فيه منع ظهور البرنامج على أية وسيلة إعلامية في مصر.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.