قرارات مصيرية تغير من حياة إياد نصار وأسرته في تاسع حلقات ليالينا 80

تبدأ الحلقة بجلسة مصارحة بين مريم (غادة عادل) و هشام (إياد نصار) عن أحوالهم الأسرية، ويوافق هشام على تأجير شقته كمصدر دخل ، ويقترب جلال (خالد الصاوي) شقيق هشام لـ جميلة (رنا رئيس) ، ليخفف عنها ظروف العمى.

ويسافر خلال الحلقة هشام لبدء عمله الجديد، من أجل جميلة وعلاجها ، ويستعدون للإستقرار مع جلال في شقته، إلى

ان تستقر الأوضاع المادية لأسرة هشام.

وتشهد الحلقة استمرار رقية (صابرين) في عملها بمصنلع الحلويات بالإضافة إلى عملها على ماكينة الخياطة ليلاً، لتستطيع تلبية طلبات اسرتها.

وتنتهي الحلقة بخروج جلال مع جميلة لتغيير نفيستها، والخروج من الحالة النفسية السيئة، وتعويضها عن انشغال والديها بأعمالهم،بينما تكتشف رقية هروب ابنتها

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منال (منة عرفة).

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كلًا من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. ومن إنتاج:تامر مرسي.

وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الإجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

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