بعد هزيمة نادين نجيم.. أحمد السقا يفوز 8 مرات علي إم بي سي مصر

تبدأ الحلقة التاسعة من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجمة نادين نسيب نجيم، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى بتحدي الكرة العايمة، والذي فاز به أحمد السقا، ثم التحدي الثاني "الحلزونة" والذي فاز به أيضًا السقا.

وكان التحدي الثالث "هاتها من الآخر" من

نصيب أحمد السقا، ليأتي التحدي الرابع، والذي كان من نصيب نادين، ثم التحدي الخامس، والذي يعد نصف النهائي فإذا فاز السقا سيفوز السقا للمرة الثامنة، أما إذا فازت نادين فيستكمل البرنامج آخر فقراته.

وفي نهاية التحدي الخامس والأصعب فاز النجم أحمد السقا على النجمة نادين نسيب نجيم، ومن حسن أخلاق السقا تنازل عن التبرعات لنادين، حيث اختارت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.

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يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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