ترند من الماضي .. التجربة الخفية مقالب من فوق السحاب برمضان 2015

يشهد السباق الرمضاني كل عام منافسة بين الأعمال الدرامية التلفزيونية بجانب البرامج الخفيفة التي تستضيف المشاهير وتحقق نسب مشاهدة عالية، وتأتي برامج المقالب على رأس القائمة، وتتنوع فكرة المقلب كل عام عن سابقيه، وفي رمضان 2015/1436 قدم الثنائي خالد منصور وشادي ألفونس برنامج التجربة الخفية ليفاجأ الضيف بمقلب من فوق السحاب.

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و تدور فكرة البرنامج حول دعوة أحد المشاهير لتجربة القفز بالمظلات من الطائرة، وأثناء القفز يتفاجأ الضيف بأن الشخص المسئول عن سلامته يخبره بأن هناك خطأ في "المظلة" الخاصة به، ويزداد الأمر

سوءًا حين يرى شادي الفونس الذي سبقه بالقفز وهو ملقى على الأرض وسيارة الإسعاف قادمة لتحمله، ويزداد توتر الضيف، وما بين الصراخ والبكاء والاتزان اانفعالي تختلف ردود فعل المشاهير.

واختلفت نسب المشاهدة بين ضيف وأخر حسب درجة خوفه وردة فعله اتجاه المقلب، ومن بين المشاهير الذي تم استضافتهم في التجربة الخفية:"أحمد فهمي، محمد بركات، عمرو يوسف، قمر، درة، دينا الشربيني، هنا شيحة، سامح حسين، داليا البحيري، ديانا كرازون، وغيرهم من النجوم..

نسبة الباحثين

وتباينت نسبة الباحثين على مدار شهر رمضان حيث وصلت أعلى نسبة في نهاية الأسبوع الأول لـ100 ألف باحث، ثم انخفض معدل البحث ليصل في الاسبوع الثالث ل58 ألف ثم انخفض بشكل تدريجي مع نهاية الشهر لتصل في النهاية لحوالي 25 ألف.

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المناطق الأكثر بحثًا

وشهدت نسبة البحث اختلافًا بين مناطق مصر المختلفة وفق اهتمامات الجمهور بكل منطقة، حيث جاءت محافظة الوادي الجديد الأكثر بحًثًا على البرنامج بما يقرب من 100 ألف، ثم احتلت الفيوم المركز الثاني بـ 49 ألف، ثم جاءت الأقصر بـ 42 ألف، ثم الإسماعيلية بـ 41 ألف يليهم أسيوط بـ 35 ألف.

وبحث الجمهور على حلقات البرنامج بعدة كلمات، جاء أكثرها استخدامًا بموقع جوجل مصر كالآتي:"برنامج التجربة الخفية" و"أغنية التجربة الخفية"، و"أغنية برنامج التجربة الخفية".

شاهد بعض الحلقات