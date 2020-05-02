بعد دفاع يزن السيد عن خالد القيش.. شكران مرتجى تعلّق

ميرنا وليد - بيروت - عربت النجمة ​شكران مرتجى​ عن حزنها لما آل إليه حال الوسط الفني بشكل عام، وتساءلت عن سبب عدم منح المبدعين أو الناجحين فنياً حقهم في أعمال وشخصيات درامية يستحقونها.

وفي تعليق لها على منشور للفنان ​يزن السيد​ الذي تساءل خلاله عن سبب غياب زميله ​خالد القيش​ قالت مرتجى إنها ومنذ ثلاثة وعشرين عاماً تسأل نفسها هذا السؤال بشكل مستمر، مضيفة أنها بعد كل عمل درامي لها يحقق نجاحاً مثل ما حققه مسلسل "وردة شامية" ومسلسل "مذكرات عشيقة سابقة" كانت تظن بأنها تركت بصمة وتأثيراً سيحققان لها ما تستحقه لكنها كانت أكثر مرة تجلس فيها دون عمل، ومبينة في الوقت ذاته أن السبب قد يعود لأن بعض أصحاب المهنة لا يحبون الناجحين.

وأكدت أنها بعد نجاح خالد القيش العام الفائت في مسلسل "دقيقة صمت" قالت له: "الله يعينك بعد هالنجاح الكبير" منطلقة في قولها من تجربتها الشخصية بعد مسلسل "وردة شامية"، ومشددة كذلك على أنه وبرغم بعض الظلم غير أن الجمهور ذاكرته قوية جدا.

وكان الفنان يزن السيد قد تساءل يوم أمس عن سبب غياب الفنان خالد القيش مقابل حضور ممثلين لم يستطيعوا أن يقدموا شيئاً للفن ولا للشخصيات التي يقدمونها وتفاعل مع منشوره عدد كبير من المتابعين والفنانين.