ماغي بو غصن تشكر هؤلاء.. وهذا ما كشفته عن "أولاد آدم"

ميرنا وليد - بيروت - وجهّت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​، الشكر الى كل من يتفاعل مع مسلسلها "​أولاد آدم​"، والذي يعرض حالياً في رمضان، وأيضاً الى كل المحبين الأوفياء لها، والصحافيين الذي يبدون رأيهم بالمسلسل.

كما كشفت ماغي أن الحلقات المقبلة من المسلسل، ستشهد المزيد من المفاجآت والأحداث المشوّقة، وتأمل أن يكون العمل عند حسن ظن المتابعين.

وكتبت ماغي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لو بكّير شوي.. بس بدي إشكر كل شخص عم يتفاعل مع مسلسل أولاد آدم للمحبين الأوفيا اللي دائماً غامريننا بدعمهن.. للصحافيين على رأيهن ببداية العمل.. المسلسل هلأ بلّش واللي جايي أقوى الكل اشتغل من قلبو وبلشنا نحصد أصداء إيجابية ومحمسة ناطرة رايكن بالحلقات اللي جايي".

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