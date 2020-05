سيا تواجه فيروس كورونا بـ"Saved My Life".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت ​النجمة سيا​ أغنيتها الجديدة "Saved My Life"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي موجّهة خصيصاً للتصدي لفيروس كورونا.

وقدمت سيا الأغنية لأول مرة، خلال "COVID is No Joke"، والذي يجمع المال من أجل العاملين بالصفوف الأمامية بمجال الصحة، في مواجهة الفيروس.

وكشف موقع "جاست جيرد"، أن الأغنية شاركت في تأليفها، النجمة ​دوا ليبا​.

يُذكر أن سيا كانت قد كشفت إصابتها بمرض نادر، فهي تعاني من الألم المزمن وبمرض عصبي، بسبب متلازمة Ehlers-Danlos النادرة، التي قد تولّد تعباً شديداً، وأوجاعاً حادة في المفاصل.