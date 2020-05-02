قبل إرتباطها بـ أحمد أبو هشيمة.. تعرفوا الى زوج ياسمين صبري الأول وماذا عن طفلتها؟

ميرنا وليد - بيروت - أصبحت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ في الأونة الأخيرة حديث الناس ووسائل الإعلام، بعد إرتباطها برجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن ياسمين كانت متزوجة قبل سنوات من طبيب من مدينة الإسكندرية، يمتلك مستشفى خاص.

وكشفت ياسمين في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن إسم زوجها الأول محمد وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخولها المجال الفني، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى.

ياسمين وافقت على الإرتباط به سراً، وسافرت إلى أميركا، حيث تعيش والدتها، لتنجب إبنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وإنفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، وكانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

وكان طليقها يعترض على تعلقها الدائم بعملها الفني، وترك إبنتها في أميركا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجها، وهو ما كان يرفضه زوجهاً إحتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فوقع الطلاق.