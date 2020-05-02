نادين نسيب نجيم تحمل السلاح.. فما القصة؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، وهي تتبارز مع أحد الأشخاص وتستولي منه على ​السلاح​.

وأشار بعض المتابعين الى أن هذا الفيديو، قد يكون من كواليس تصوير مسلسلها "2020"، الذي تجسد فيه شخصية النقيب "سما"، والذي تم تأجيله الى ما بعد شهر رمضان الحالي، بسبب عدم إستكمال التصوير في ظل التعبئة العامة والإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​.

يُذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول شخصية النقيب سما، التي تعمل في الأمن العام ولديها منصب قوي، وتحاول الوصول إلى صافي، الذي يجسده الممثل السوري ​قصي خولي​، والذي إتخذ من عمله في سوق "الخضار" ستاراً، ليرتكب أعماله الإجرامية، بإعتبار أنه زعيم عصابة في المافيا.

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